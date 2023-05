Il cantautore cosentino Aiello in concerto a Montesilvano

Appuntamento il 29 luglio al teatro del mare di Montesilvano con il cantautore cosentino Aiello, che presenterà i brani del suo repertorio. Non mancheranno i suoi successi più acclamati come “Arsenico” (disco di platino) e “La mia ultima storia” (disco d’oro). Ingresso libero, si inizia alle ore 21.

La carriera di Aiello è iniziata nella primavera 2017 quando ha pubblicato "Hi-Hello", il suo primo Ep, un progetto indie-pop elettronico anticipato dal singolo "Come stai". Nel 2021 è stato a Sanremo con "Ora". Il brano, che racconta il sesso Ibuprofene ("curativo, tossico o liberatorio, ognuno può vederci quello che vuole"), è una delle dieci tracce contenute nell'album "Meridionale": "Un progetto al quale tengo, perché dovrà confermare che le cose buone fatte finora non sono state un abbaglio, chiedendo a me stesso un passo in avanti e un'evoluzione artistica", ha dichiarato all'epoca Aiello.

'Meridionale', un titolo scelto ovviamente non a caso, voleva essere "l'occasione per accendere una luce buona su una terra raccontata spesso a tinte scure". Il filo conduttore del disco era la contaminazione di suoni e generi che spaziano dal pop all'r'n'b passando per clubbing, flamenco, classic e urban: "Un new pop che affonda nelle mie origini e si nutre delle mie esperienze in giro per il mondo. Una musica lacrime e sudore, schiaffi e abbracci".