Achille Lauro al Festival Dannunziano

Achille Lauro sarà in concerto a Pescara, in piazza della Rinascita, mercoledì 7 settembre a partire dalle ore 21. L'ingresso al pubblico è libero. L'evento rientra nell'ambito dell'edizione 2022 del Festival Dannunziano. L'artista romano è reduce dalla partecipazione all'ultimo Sanremo con "Domenica", cui è seguita la presenza all'Eurovision Song Contest di Torino in rappresentanza dello stato di San Marino (in gara per l'Italia, infatti, c'erano Blanco e Mahmood).

Achille Lauro è stato tra le rivelazioni del Festival di qualche anno fa con il brano "Rolls Royce", ma è poi tornato sul palco dell'Ariston anche in altre occasioni: prima tra i big con "Me ne frego", poi addirittura come ospite fisso (nel 2021). Qualche mese fa, come detto, è stato nuovamente ammesso alla competizione nella categoria principale, cioè quella dei campioni. I suoi spettacoli sono sempre pirotecnici, e dunque l'appuntamento di Pescara sarà assolutamente da non perdere.