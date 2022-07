A contrary motion: una produzione originale per il Pescara Liberty Festival con Maurizio Rolli 

Indirizzo non disponibile

Giovedì 28 luglio, al Pescara Liberty Festival, sarà la volta dell’affermato bassista abruzzese Maurizio Rolli, atteso in una produzione originale, A contrary motion. Sottotitolo: "Il curioso caso di (Big) Band-jamin Button", ovvero: soundtrack ispirata a "Storie dell’età del jazz" di Francis Scott Fitzgerald. Con Maurizio Rolli & la Rolli’s tones Big Band, Mike Applebaum, direttore e flicorno solista, Maurizio Rolli, arrangiamenti e basso elettrico.

Le melodie saranno valorizzate dalla straordinaria vocalità di Emanuela Di Benedetto, già voce solista dell'Orchestra nazionale dei conservatori italiani, e particolare enfasi sarà data al testo di Francis Scott Fitzgerald, recitato da Pierluigi Montesi nel ruolo di Benjamin Button adulto, e da Riccardo Rolli nel ruolo del piccolo Benjamin.

Maurizio Rolli ha accolto con gioia la sfida propostagli di ideare un nuovo progetto per i festival scegliendo Benjamin Button, il protagonista del geniale racconto di Fitzgerald (da cui è stato tratto anche un film con Brad Pitt protagonista), come leitmotiv. Un concetto geniale, quello di cercare i contrari, espresso dallo scrittore e da sempre caro al Rolli compositore, strumentista e studioso, così come al didatta.

La serata propone dunque una colonna sonora al contrario, che accompagna la storia di un uomo nato settantenne e che ringiovanisce nel corso della sua vita. Una sorta di storia dell’età del jazz, riletta in uno stile decisamente crossover, mutuato dall’era moderna. Il progetto si è sviluppato con l’aiuto della Rolli’s tones Big Band, secondo Bob Mintzer “la Big band del XXI secolo”, una big band dal suono attuale, fiore all’occhiello delle formazioni nate in Abruzzo, terra madre di innumerevoli musicisti di talento, e che fino a ieri era la prima big band al mondo a suonare hard rock, ma che ora si veste di nuovi colori con la realizzazione di questa opera prima.