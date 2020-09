99 Cosse in concerto a 'In Abruzzo ATipico Bar'

I 99 Cosse, in una veste "acustica ma non troppo", tornano a suonare a "In Abruzzo A-Tipico Bar", a Pescara Vecchia. Appuntamento venerdì 16 ottobre. Prenotazione tavoli: 328/1657580.

I 99 Cosse sono un gruppo comico abruzzese, nonché band specializzata nei remake in chiave umoristico-dialettale delle più note canzoni e nei doppiaggi di pubblicità e spezzoni di film. Dalla metà degli anni '90 in costante evoluzione grazie alle possibilità offerte dalla Rete e a un vivace collettivo di musicisti, videomakers, "memers" e doppiatori abruzzesi.