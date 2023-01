È già ricco il programma degli spettacoli che vedremo in città nel 2023, con la presenza di tanti big della musica e del teatro. Mentre il calendario estivo non è stato ancora ufficializzato, sono diversi i nomi di primo piano che animeranno il periodo compreso tra gennaio e maggio, accompagnandoci nel passaggio dall'inverno alla primavera.

Si parte giovedì 12 gennaio al teatro Massimo, dove la Roy Paci Band e Matthias Martelli metteranno in scena "Fred!" sulla musica e la vita di Fred Buscaglione. Domenica 15 gennaio si ride con Enrico Brignano, che porterà “Ma… diamoci del tu!” al Pala Giovanni Paolo II. Per gli amanti della musica classica è invece da non perdere, il 26 gennaio, la performance del grande violinista Uto Ughi al teatro Massimo.

Si rimane al Massimo anche per i successivi appuntamenti: sabato 4 e domenica 5 febbraio arriva Pif con Francesco Piccolo per la piéce “Momenti di trascurabile (in)felicità”, mentre il 16 marzo tocca al musical "We will rock you", incentrato sulle musiche dei Queen.

Aprile si apre con un trittico top: sabato 1 c'è il concerto di Fabio Concato, domenica 2 torna a grande richiesta il comico Angelo Duro e domenica 3 si esibisce Ron. Il 14 aprile divertimento assicurato insieme a Maurizio Battista con “Ai miei tempi non era così”. Quattro giorni dopo ci si sposta al Pala Giovanni Paolo II per assistere a "Salutava sempre", lo show di Alessandro Cattelan.

Il mese di maggio inizia con Niccolò Fabi (sabato 6) e finisce con Raf (sabato 27): entrambi i live si terranno al teatro Massimo. Al momento, come detto, non si conoscono ancora gli eventi previsti per quest'estate, ma si sa già che l'anno si chiuderà - ancora al Massimo - con Max Gazzè: il cantautore romano, infatti, sbarcherà in città il 2 dicembre. Mettetevi comodi, dunque: lo spettacolo sta per cominciare.