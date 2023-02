Il Comune di Spoltore lancia un concorso di frasi e pensieri d'amore per San Valentino

Un concorso dedicato all'amore, con poesie, pensieri e racconti per San Valentino. A lanciarlo la Pro loco Terra dei 5 Borghi di Spoltore assieme all'amministrazione comunale. Dal 10 al 18 febbraio infatti le strade, piazze e stradine saranno addobbate a tema per il concorso "Ti racconto la mia storia", lasciando un proprio testo (vicenda personale, racconto, poesia) in una cassetta dedicata in Piazza D'Albenzio. La storia più suggestiva vincerà una cena per due.

Martedì 14, dalle 17.30 nella sede della Soms, l'incontro letterario con alcuni autori della casa editrice "Costa Edizioni", che leggeranno i loro lavori: Alessio Scancella, Antonella Caggiano, Aurelio Rossi, Elena Malta, Gabriella Ciaffarini, Giulia Madonna, Leda Panzone Natale, Lina Fornarola, Mara Seccia, Marilena Marulli, Milvia Di Michele, Riccardo Santini, Sandra De Felice, Sonia Planamente, Tania Santurbano. Sempre martedì 14 il Circoletto in via del corso ospita la prima di due serate musicali, dalle 21, con il The Vessel X Trio. La seconda sabato 18 alla stessa ora con un Dj set in vinile (prenotazioni al numero: 350.1811922).

Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l'importanza della Pro loco Terra dei 5 Borghi che continua a proporre tanti appuntamenti per valorizzare il centro storico. Il vicepresidente del consiglio comunale Angela Scurti assieme all'assessore Roberta Rullo:

"I nostri obiettivi sono la valorizzazione del borgo e di piazza D'Albenzio. Celebriamo nella giornata di San Valentino l'amore in tutte le sue forme, come dimensione verso l'altro. Al concorso infatti si può partecipare con una vicenda sull'amore per il partner, oppure la propria famiglia, la natura. Per maggiori informazioni si possono consultare anche le pagine social della Pro loco."