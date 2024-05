Torna ai Colli l'appuntamento con la festa della Madonna dei sette dolori: il programma

Anche quest'anno come da tradizione torna l'appuntamento a cavallo fra la fine di maggio e l'inizio di giugno con la festa della Madonna dei sette dolori ai Colli. Dal 31 maggio al 3 giugno si terranno infatti gli eventi sia del programma religioso che civile. Si inizia il 31 maggio con l'esposizione della statua della Madonna, la benedizione degli ammalati sabato primo giugno e la processione in programma domenica 2 giugno. Per quanto riguarda gli spettacoli, venerdì 31 maggio il concerto dell'orchestra spettacolo "Master" dalle 22, mentre sabato primo giugno ci sarà una delle principali cover band locali di Vasco Rossi, i Prk. Domenica 2 giugno il concerto della cover band ufficiale dei Pooh "Palasport", mentre lunedì 3 giugno chiuderanno il programma musicale i "Gemelli di Guidonia".