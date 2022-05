A Collecorvino e Picciano "La scuola va in scena", il progetto dedicato agli studenti dell'area vestina

Torna l'appuntamento con "La scuola va in scena", l'iniziativa e progetto itinerante di arte, danza, teatro, poesia, fotografia e letteratura che coinvolgerà 1.500 studenti dell'entroterra pescarese. Gli eventi si terranno il 3,4,5 giugno in piazza Umberto I e nel suggestivo Convento di San Patrignano di Collecorvino e nella nuova piazza Di Lorenzo a Picciano, dove alunni e studenti dei vari ordini e gradi di scuola degli Istituti “I.Silone” e “G. Rodari” di Montesilvano, comprensivo e omnicomprensivo di Città Sant’Angelo, Collecorvino, Picciano e “Papa Giovanni XXIII” di Pianella porteranno in scena le tradizioni, la cultura, l’arte, la musica, il paesaggio e il “genius loci” del territorio abruzzese e vestino.

Spazio ai prodotti prodotti dei laboratori artistici e performativi svolti all’interno delle proprie scuole per promuovere la musica, l’arte, le tradizioni e i diversi linguaggi artistici e espressivi con interpretazioni musicali e rappresentazioni teatrali, mostre artistiche e fotografiche, rievocazioni storiche e la drammatizzazione in chiave moderna di personaggi della tradizione e di antichi miti. La dirigente scolastica di Collecorvino Natascia Verzella:

“Tutte le performance hanno come sfondo integratore il rapporto uomo-ambiente-territorio-cultura-tradizioni e sono il frutto di un grande lavoro di squadra tra le scuole della rete “Le trame dell’arte”, gli enti locali, le agenzie formative del territorio. La performance è la punta dell’iceberg di una progettazione comune che coinvolge le scuole, il Conservatorio “D'’Annunzio” di Pescara, l’associazione Kamerton di Pescara, studiosi e esperti di musicologia, etnografia e tradizioni popolari, professionisti della danza e del teatro e cultori dell’arte e della fotografia presenti sul territorio. La nostra è una scuola dinamica, prosegue la dirigente, attenta ai bisogni degli alunni e del contesto in cui opera. L’offerta formativa è orientata a sviluppare al massimo il potenziale di ciascuno e a valorizzare i talenti individuali attraverso lo sviluppo dei linguaggi artistici e performativi.

La performance è l’atto conclusivo di un percorso didattico realizzato con i due progetti “Per-formando” e “Performance itinerante terza edizione” proposti dalla rete “Le trame dell’arte” e finanziati dal Piano Triennale delle Arti promosso dal Ministero della pubblica istruzione, nei quali la rete si è distinta classificandosi prima a livello nazionale. Tra i titoli più suggestivi delle performance figurano: “Diario di una pandemia” e “La magia del canto” proposto dagli studenti dell’Iis Alessandrini di Montesilvano; il “Tour virtuale del Museo etnomusicologico di Villa Filiani a Pineto” prodotto multimediale innovativo realizzato dagli studenti dell’Istituto omnicomprensivo di Città Sant’Angelo, la lettura espressiva di poesie di Modesto della Porta e l’interpretazione di canti inediti su Pescara e sull’Abruzzo a cura del comprensivo Rodari di Montesilvano "

Concerti delle orchestre e corsi scolastici, fra cui i giovani musicisti dell’istituto Silone di Montesilvano accompagnati dal coro inter-istituto “Silone-Rodari”, l’orchestra dell’istituto di Collecorvino, l’ensemble di clarinetti dell’Istituto “Papa Giovanni XXIII” di Pianella. Una novità è quella del “Concerto di archi” realizzato dai bambini della scuola primaria della rete che si sono approcciati allo studio della viola, del violino e del violoncello. Particolare attenzione alla ricerca delle tradizioni locali, dialetto, costumi, bellezze naturali e architettoniche dei propri paesi con mostre di quadri, bozzetti e fotografie sul paesaggio

abruzzese e laboratori di scrittura creativa.