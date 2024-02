Anche a Città Sant'Angelo il Comune incontra le scuole per il giorno del ricordo

Anche il Comune di Città Sant'Angelo ha organizzato un incontro con le scuole per il giorno del ricordo, in memoria in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati tra il 1943 e il 1947. Appuntamento venerdì 9 febbraio alle 10 nel teatro comunale angolano dove saranno presenti le classi dell’istituto comprensivo del plesso “Verzella” e dell’istituto omnicomprensivo del plesso “Fabbiani”. Dopo i saluti istituzionali, ci saranno gli interventi di Donatella Bracali presidente del comitato Anvgd di Pescara e Gemma Morizt esule da Cherso.

A Montesilvano, invece, il Comune ha tenuto un incontro con le scuole all'interno del liceo D'Ascanio mentre il 10 febbraio il sindaco Ottavio De Martinis deporrà una corona davanti al monumento presente nel parco Guy Moll in via Vestina.