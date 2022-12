Inaugurata nel circolo Aternino la mostra fotografica dedicata al mediorente "Retrospective" di Mauro Vitale

Resterà aperta fino domani sabato 10 dicembre la mostra fotografica di Mauro Vitale “Retrospective” nel circolo Aternino di Pescara, in piazza Garibaldi. La mostra fa parte del premio “Tonino Di Venanzio” 2022 ed è dedicata ai volti, sguardi e sorrisi del mondo mediorientale. Presenti all'inaugurazione il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri e l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota, che ha consegnato il premio. Vitale ha vinto il premio come fotografo dell'anno e da sempre è impegnato nello sviluppo di tematiche etnografiche all’estero e anche nella sua terra d’origine, come testimoniano i suoi anni di direzione fotografica della rivista di cultura e paesaggio “D’Abruzzo”

Mauro Vitale, nato a Caramanico ma da sempre viaggiatore e scopritore del mondo mediorientale, oltre alle immagini delle sorprendenti meraviglie del territorio abruzzese, associa anche il tema della multietnicità che nella sua fotografia mira ad evidenziare il valore culturale delle migrazioni, significativamente presenti anche nella nostra regione. Su Di Venanzio Vitale ha commentato:

"Di Venanzio, originario di San Valentino è stato un grande artista, un fine artigiano e antesignano dell’arte della fotografia. In veste di fotografo di paese, ha raccontato per 60 anni le tradizioni d’Abruzzo, dal periodo fascista, al Dopoguerra, alla rinascita democratica, fino al boom degli anni ’60. Una vera e propria memoria storica e identitaria della terra d’Abruzzo" La mostra resterà aperta fino a sabato 10 dicembre 2022 (10,00-13,00 e 16,00-19,30) con ingresso libero.