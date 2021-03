"The unjust", il noir coreano del regista Ryoo Seung-Wan gratuito e in streaming

Un film noir che sorprende lo spettatore con continui colpi di scena. Continuano con 'The Unjust' gli appuntamenti con il cinema d’autore organizzati dall’Istituto Culturale Coreano. Il film del regista Ryoo Seung-wan sarà trasmesso da mercoledì 31 marzo (ore 16) a giovedì 1° aprile (ore 16) previa iscrizione alla newsletter dell’Istituto inviando una mail all’indirizzo cinemacoreano.icc@gmail.com entro le ore 12 del 1° aprile.

Sinossi: un serial killer violenta e massacra diverse bambine di una scuola elementare, facendo inferocire l’opinione pubblica. La polizia cerca di insabbiare il caso piuttosto che risolverlo, dopo aver ucciso accidentalmente il sospettato numero uno senza alcuna prova concreta e sentendo su di sé le pressioni dello stesso presidente della Repubblica. Per il capitano di polizia Choi è l’occasione per dare una svolta alla sua problematica carriera e non esita a trasformare uno dei sospettati in un capro espiatorio, mettendo così in moto un meccanismo fatto di rivalità e ambizione, accordi segreti e scambi di favori che fa sprofondare tutti i personaggi coinvolti in un circolo vizioso di violenza, immoralità e abuso di potere.