Seconda edizione per "Spoltore cinema sotto le stelle": il programma

Seconda edizione per la rassegna “Spoltore Cinema sotto le stelle”, che anche quest'anno sarà itinerante, toccando tutte le frazioni del territorio comunale oltre al capoluogo per 6 venerdì: si parte il 14 luglio per chiudere il 25 agosto, sempre alle ore 21. Ingresso gratuito. La scelta dei titoli è avvenuta anche sulla base delle caratteristiche dei borghi in cui verranno proiettati.

La proiezione del 4 agosto, “Il primo giorno della mia vita”, vedrà inoltre la presenza dell’attrice pescarese Sara Serraiocco, protagonista del film e madrina dell’edizione di quest’anno. Il regista e critico cinematografico spoltorese Davide Desiderio cura la rassegna assieme a Davide Di Nisio.

Il calendario delle proiezioni

Venerdì 14 luglio a Santa Teresa: "Il gatto con gli stivali"

Venerdì 21 luglio a Villa Santa Maria: "Il grande giorno"

Venerdì 4 agosto a Spoltore: "Il primo giorno della mia vita"

Venerdì 11 agosto a Caprara: "Super Mario Bros"

Venerdì 18 agosto a Cavaticchi: "Mollo tutto e apro un chirinquito"

Venerdì 25 agosto a Villa Raspa: "Tre di troppo"