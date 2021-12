Proiezione di "Spider-Man No Way Home" in lingua originale all'Arca di Spoltore

Mercoledì 22 dicembre, al Multiplex Cinema Arca di Spoltore, verrà proiettato in lingua originale inglese 'Spider-Man No Way Home', l'epica conclusione di una trilogia, una messa a fuoco sull'uomo e sul personaggio e sull'intera vicenda cinematografica, passata e persino futura.

Un cast incredibile per un film assolutamente da non perdere in sala e in lingua originale. L'ideale per prepararsi al meglio alle feste di Natale.