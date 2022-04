A Pescara l'unica tappa italiana dello Shortcutz, festival del cortometraggio internazionale

Si terrà a Pescara l'unica tappa italiana dello Shortcutz di Amsterdam, uno dei festival del cortometraggio internazionale più grandi e importanti d’Europa che vanta come presidente di giuria Ian Harlan, storico produttore di Stanley Kubrick. L'appuntamento nella nostra città, assolutamente da non perdere, è organizzato dall'associazione Adriatic Movie ed è in programma per il pomeriggio del 23 aprile, quando saranno proiettati tutti i sette cortometraggi in concorso e il pubblico in sala verrà chiamato ad eleggere il migliore, che poi riceverà ad Amsterdam lo "Shortcutz Audience Award".

In serata, alle ore 21, seguirà la proiezione del film "Ghiaccio", per la regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, distribuito da Vision Distribution e Universal Pictures. L'attore protagonista Giacomo Ferrara, di origini abruzzesi, presenzierà all'evento e incontrerà gli spettatori dopo la visione del lungometraggio. Moderatore sarà il critico cinematografico Francesco Di Brigida. Ferrara, protagonista sia nel film sia nella serie Netflix di "Suburra", è considerato oggi tra gli attori più carismatici e talentuosi dell'intera scena italiana. L'ingresso è gratuito e non è richiesta la prenotazione. Green pass e mascherina Ffp2 saranno obbligatori, nel rispetto delle normative anti Covid attualmente vigenti.

Guido Casale è il direttore artistico della rassegna, mentre i co-organizzatori sono Luana Fusco, Daniele Forcucci, Vanessa Patanè e Laura Perrotti; la manifestazione si pone l'obiettivo di diffondere la cultura cinematografica valorizzando il territorio abruzzese attraverso eventi culturali di respiro nazionale e internazionale. Lo Shortcutz, partner dell'Adriatic Film Festival, fa parte di un’ampia rete, lo "Shortcutz Network", che consiste in un grande circuito internazionale di festival presenti in tutto il mondo.