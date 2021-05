Castellitto è D'Annunzio ne "Il cattivo poeta", il film nelle sale dal 20 maggio

Lo scorso settembre era stato alla Festa della Rivoluzione, a Pescara, per ricevere un premio e, soprattutto, per presentare "Il cattivo poeta", film diretto da Gianluca Jodice per 01Distribution e girato al Vittoriale degli italiani, che offre un'inedita versione del 'Vate', Gabriele D'Annunzio. Adesso Sergio Castellitto è pronto per sbarcare nelle sale proprio nei panni del poeta pescarese: la pellicola uscirà il prossimo 20 maggio.

'Il cattivo poeta' racconta gli ultimi anni di vita di D'Annunzio, delineando il ritratto di uno dei personaggi più rilevanti della letteratura italiana e della storia del nostro Paese. Nel cast del film figurano anche Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Clotilde Courau, Lino Musella, Elena Bucci e Lidiya Liberman.

Come si legge nelle note di presentazione della pellicola, "Il Vittoriale era la sua casa, ma negli ultimi anni divenne anche la sua prigione. Dal 20 maggio potrete entrare nel Vittoriale e scoprire gli ultimi anni della vita del Vate, trascorsi a ribellarsi contro un mondo in cui non si riconosceva più".