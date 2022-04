"I segreti di Silente", proiezione in lingua originale all'Arca di Spoltore

Mercoledì 13 aprile, in contemporanea con l’uscita nazionale, arriverà anche in lingua originale inglese, con sottotitoli in italiano, l’ultimo capitolo di "Animali Fantastici", cioè "I segreti di Silente". Per l'occasione è prevista una proiezione in lingua originale al Multiplex Cinema Arca di Spoltore. Due sono gli orari degli spettacoli in programma: uno in pomeridiana alle 17,30 e uno in serale alle 20,30. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Il film, diretto da David Yates (regista anche di quattro capitoli di Harry Potter e dei precedenti capitoli di questa saga), racconta una parte di storia introdotta nella saga letteraria di Harry Potter, quando viene esplorato il passato di Silente.

Scopriamo, infatti, del suo rapporto con Grindelwald, del rapporto con suo fratello Aberforth) e del triste destino di Ariana. Si tratta di una delle parti più importanti, presente nel libro Harry Potter e i doni della morte, per inquadrare meglio il personaggio di Silente, fra luci e ombre, ingiustamente tagliata nella trasposizione cinematografica. Gli appassionati non potranno dunque perdere una simile occasione e tutti avranno l'opportunità di godere in lingua originale di uno spettacolo leggero e dinamico che riconcilia con la magia del Wizarding World. Insomma, un lungometraggio assolutamente da non perdere.