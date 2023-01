"Se questa è un’infanzia" al Sant'Andrea per la rassegna “Sei a Teatro”

Venerdì 27 e sabato 28 gennaio il teatro Sant'Andrea ospiterà "Se questa è un’infanzia", evento di cineprosa tratto da “La memoria rende liberi” di Liliana Segre (foto) ed Enrico Mentana. L'appuntamento rientra nella rassegna “Sei a Teatro”, che si propone di presentare degli allestimenti scenici in una doppia formula: lezione-spettacolo per studenti delle scuole, al mattino, e spettacolo di prosa per un pubblico adulto, alla sera

Dichiara l’assessore alla cultura Maria Rita Carota: "L'assessorato alla cultura sostiene convintamente questa iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza e in particolare agli alunni delle scuole cittadine. Verranno portati in scena spettacoli che rievocheranno particolari momenti storici e tematiche sociali riguardanti l'Abruzzo e l'Italia, testi di grandi autori abruzzesi e non ed intendiamo favorire al massimo il coinvolgimento del pubblico, per l'alto valore culturale, storico e sociale che riescono a garantire tali iniziative".