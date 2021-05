Sara Serraiocco nominata come miglior attrice non protagonista ai Nastri d'Argento

L'attrice pescarese è in gara con "Non odiare", il film in cui recita al fianco di Alessandro Gassmann per la regia di Mauro Mancini

Un altro prestigioso traguardo raggiunto dall'attrice pescarese Sara Serraiocco, che si è detta "felice" di essere stata nominata come miglior attrice non protagonista ai Nastri d'Argento 2021 per "Non odiare", il film in cui recita al fianco di Alessandro Gassmann per la regia di Mauro Mancini.

Insieme a Sara sono in gara per questo importante riconoscimento anche Linda Caridi con "Lacci", Carolina Crescentini con "La bambina che non voleva cantare", Donatella Finocchiaro con "Il delitto Mattarella", Raffaella Lebboroni con "Cosa sarà" e Pina Turco con "Fortuna".