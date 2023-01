Riccardo Milani e Giorgio Montanini presentano 'Grazie ragazzi' al Multiplex Arca

Giovedì 19 gennaio, alle ore 20.45, si terrà al multiplex Arca di Spoltore una proiezione speciale di "Grazie ragazzi", il nuovo film di Riccardo Milani prodotto da Palomar, Wildside e Vision Distribution, che dal 12 gennaio è al cinema. Per incontrare il pubblico abruzzese sarà presente in sala il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, accompagnato dall'attore Giorgio Montanini. Condurrà la serata il critico cinematografico Francesco Di Brigida. Il trailer di "Grazie ragazzi" si è aggiudicato la targa box office "Miglior trailer" all’ultima edizione delle Giornate Professionali di Sorrento, e attualmente è al terzo posto nella classifica dei film più visti al cinema in Italia.

Dice il regista Riccardo Milani: "Quella di 'Grazie ragazzi' è una storia vera avvenuta in Svezia a metà degli anni ’80. La visione del film francese che l’ha raccontata è stata l’occasione per adattare la vicenda alle nostre carceri con il filtro della commedia così da arrivare a un pubblico più largo. Un film che racconta la capacità del teatro di dare un’opportunità, di scavare nell’animo umano di chi assiste, ma anche, e in questo caso soprattutto, di chi si mette in gioco recitando su un palcoscenico. È per questo che, inevitabilmente, 'Grazie ragazzi' è anche un film sul mestiere dell’attore che rimane per me affascinante e misterioso. Un film su quanto l’arte possa diventare in un carcere elemento di libertà e soprattutto di possibilità".