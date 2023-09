Proiezione di "Oppenheimer" in lingua originale all'Arca di Spoltore

Mercoledì 6 settembre alle ore 20,45 il Multiplex Cinema Arca di Spoltore ospiterà il travolgente ultimo film di Christopher Nolan, "Oppenheimer", in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano che, sin dai primi secondi di visione e dopo avervi catturati, non vi lascia più. Sarete letteralmente rapiti da una trama tanto semplice quanto complessa, perché narrata su tre piani narrativi diversi.

Una pellicola, dunque, che non si rivela nell’immediato, ma la cui trama si disvela allo spettatore gradualmente. Con il passare dei minuti, la vicenda all’inizio confusa, oscura, intricata, inizia a dipanarsi. Si comprendono i giochi di potere, le forze in campo, ma soprattutto si riescono a collocare temporalmente le tre linee temporali. Mano a mano si entra nella vita di Robert J. Oppenheimer, facendo conoscenza del mondo e degli uomini che lo hanno circondato.

Biglietto d'ingresso: 5 euro.