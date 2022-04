All'Arca di Spoltore la proiezione in lingua originale di "Downton Abbey 2"

Mercoledì 4 maggio, al multiplex cinema Arca di Spoltore, arriverà in lingua originale (con il raffinato inglese della upperclass) il film "Downton Abbey 2 - Una nuova era", diretto da Simon Curtis, sequel di "Downton Abbey", basato sull'omonima e popolare serie televisiva britannica, ambientata all’inizio del XX secolo nello Yorkshire.

Nella splendida tenuta di Downton Abbey, situata nella campagna inglese, vedremo ancora una volta intrecciarsi le vicende della famiglia Crawley con quelle della sua servitù. Mentre la villa è in pieno subbuglio a causa dei preparativi per il matrimonio di Tom Branson (Allen Leech) e della signorina Lucy Smith (Tuppence Middleton), ex cameriera, Lady Violet (Maggie Smith) riceve in eredità una villa nel sud della Francia.

La trasferta francese apre visivamente ad un orizzonte più ampio, pieno di aria e di luce, laddove gli interni ormai notissimi della magione rischiavano di soffocare la storia. E l'alternanza sapiente fra i due ambienti è l'occasione anche per un ironico confronto fra culture, sperando che la permalosità francese non susciti oltralpe una reazione offesa.