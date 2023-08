"Frankenstein Junior" di Mel Brooks in proiezione a Pianella per "Cinema nel bosco"

Domenica 6 agosto alle ore 21 si terrà a Pianella, per la rassegna "Cinema nel bosco", la proiezione speciale di 'Frankenstein Junior', commedia cult e capolavoro del cinema firmato Mel Brooks che diverte il pubblico di tutte le età dal 1974. Info e prenotazioni: 345/5411135. Il film sarà introdotto dal critico cinematografico Francesco Di Brigida e dal direttore artistico di Arotron Franco Mannella, attore, regista, doppiatore e direttore artistico, che accoglierà il pubblico abruzzese prima della proiezione con succosi aneddoti sul doppiaggio del film. Previsto un collegamento esclusivo con Cristana Lionello, direttrice di doppiaggio e figlia di Oreste Lionello, celebre attore comico e doppiatore che prestò la voce al protagonista di questo Frankenstein, Gene Wilder. Lionello è la storica voce italiana di Wilder, Woody Allen, Peter Sellers, John Belushi e Peter Falk.

"Quest'anno, all'interno del programma estivo che tutti gli anni anima la bella stagione in questo territorio, abbiamo pensato di portare anche il Cinema. e in questo caso cosa c'è di meglio se non un grande film visto all'aperto, sotto le stelle, e magari in un'atmosfera insolita come un uliveto che affianca un piccolo bosco? Nasce così l'idea di adattare il nostro Anfiteatro di Paglia, già utilizzato ogni estate per concerti e spettacoli teatrali, per la proiezione di film. Si tratta di un esperimento insolito, ci piace sperimentare e mettere il nostro pubblico, che ci segue dall'inizio del nostro cammino, in una felice condizione di stupore. Abbiamo scelto 'Frankenstein' di Mel Brooks insieme a Francesco Di Brigida perchè è una commedia irresistibile e senza tempo. E vedrete, anzi, sentirete, con un doppiaggio straordinario", dice Franco Mannella.