Al Massimo si proietta il film “Primadonna” per le celebrazioni dell'8 marzo

Al Cineteatro Massimo, alle ore 20:45, si terrà la presentazione del film “Prima donna” a cura del Centro Antiviolenza Ananke, seguita alle ore 21:10 dalla proiezione del film “Prima donna” in uscita nelle sale cinematografiche italiane in occasione della giornata simbolo, promosso e organizzato dal Pescara Cityplex e dalla Fondazione Pescarabruzzo.

La trama ruota attorno alla storia di Lia, una giovane ragazza che reagisce alla più terribile delle violenze con un atto di ribellione che scardinerà le consuetudini sociali della sua epoca. In un mondo in cui regna la legge del più forte, dove la mafia è radicata e accettata come parte naturale della vita e dove i potenti decidono e i più deboli eseguono, il suo coraggio spalancherà la strada alla lotta per i diritti delle donne.