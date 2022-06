All'Arca la proiezione in lingua originale di "Elvis", il film sul mito del rock

Mercoledì 29 giugno verrà proiettato all'Arca di Spoltore un film irrinunciabile in lingua originale: "Elvis" del regista Baz Luhrmann, già dietro la macchina da presa per "Moulin Rouge" e "Il grande Gatsby". Sono previsti due spettacoli: uno in pomeridiana e uno in serale. La pellicola, dedicata ad Elvis Presley, esula dai canoni del biopic classico per dare vita ad una narrazione che mira a raccontare l'anima del cantante ancor prima della sua storia.

A nove anni da "Il grande Gatsby", Luhrmann realizza con "Elvis" un film che, proprio come il suo protagonista, vuole essere "larger than life". Musica e dialoghi, in lingua originale, si fondono per trasmettere un’esperienza cinematografica unica, dentro la quale lo spettatore può penetrare il mito, Elvis Presley, tra effetti speciali, virtuosismi e luci espressionistiche fino a comprenderne l’anima, prima che la storia personale.

Il lungometraggio è interpretato da Austin Butler e Tom Hanks. La pellicola è un epico spettacolo per il grande schermo che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler) vista attraverso la lente della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). La colonna sonora presenta la straordinaria opera di Elvis che comprende gli anni ’50, ’60 e ’70, e allo stesso tempo celebra le sue svariate influenze musicali e l’impatto duraturo che ha avuto sui più grandi artisti contemporanei.

Ma non finisce qui. Nei giorni scorsi, infatti, House of Iona/Rca Records hanno infatti rilasciato la versione dei Måneskin di "If I can dream" di Elvis Presley, tratto dalla colonna sonora originale del film. La band romana, in costante ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva già eseguito un estratto del brano in anteprima durante la finale di Eurovision Song Contest 2022.

Il nuovo singolo è pubblicato insieme al brano di Eminem & CeeLo Green "The King and I" e segue l’uscita della versione di Austin Butler di "Trouble". La colonna sonora include anche il brano già disponibile in digitale “Trouble”, una nuova versione del classico di Presley interpretata dall’attore protagonista Austin Butler.