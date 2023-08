“Il primo giorno della mia vita” tra i film del weekend di 'Cinema sotto le stelle' al teatro d'Annunzio

Il teatro d’Annunzio di Pescara si trasforma nuovamente in una spettacolare sala cinematografica a cielo aperto con la quarta edizione di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Multicinema srl. Venerdì 4 agosto sarà la volta di “L’ombra di Caravaggio”, per la regia di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti.

Sabato 5 agosto verrà proiettato “Il primo giorno della mia vita”, una storia sulla resilienza diretta da Paolo Genovese con un cast stellare composto da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy e dalla pescarese Sara Serraiocco. La settimana si concluderà domenica 6 agosto con “Maurice: un topolino al museo”, un film pensato per i più piccoli che fa riflettere sull’amicizia e sull’arte.

Alcune delle proiezioni saranno introdotte da Arianna Di Tomasso ed Ezio Budini con “Il quarto d'ora accademico”, un intervento di quindici minuti prima del film, arricchito dalla presenza ogni sera di ospiti diversi. Il box office del Teatro d’Annunzio aprirà alle 18 per il ritiro dei biglietti omaggio, nel caso di proiezioni gratuite, e alle 19:30 per l’acquisto dei biglietti delle proiezioni a pagamento. Le proiezioni saranno annullate in caso di pioggia. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 342/9549562.