Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi presentano "Romantiche" al Multiplex Arca di Spoltore

Venerdì 10 febbraio, al Multiplex Arca di Spoltore a partire alle ore 20,45 si terrà una proiezione speciale di "Romantiche", opera prima di Pilar Fogliati prodotta da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky, Ogi Film, dal 23 febbraio al cinema. Per incontrare il pubblico abruzzese saranno presenti in sala la regista, sceneggiatrice e protagonista Pilar Fogliati e lo sceneggiatore Giovanni Veronesi. Condurrà la serata il critico cinematografico Francesco Di Brigida. Info e prenotazioni: multicinema.it.

"Romantiche" segna l'esordio alla regia di Pilar Fogliati. Una commedia romantica dove l'attrice interpreta ben 4 ruoli di ragazze alle prese con il diventare grandi e responsabili. Già al fianco di Pierfrancesco Favino e Miriam Leone nel film "Corro da te", Fogliati è uno dei più promettenti volti nuovi della commedia brillante italiana. Ed è anche la protagonista serie Netflix di recente successo "Odio il Natale".

Le storie di quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. E tutte e quattro, a modo loro, cercano il loro posto nel mondo.