Sold out all'Arca di Spoltore per Pierfrancesco Favino [FOTO]

Tutto esaurito oggi pomeriggio al Multiplex Arca di Spoltore per la doppia proiezione di "L'ultima notte di Amore", alla presenza del suo protagonista, Pierfrancesco Favino. Visto il grande successo ottenuto in prevendita per il primo incontro con il noto attore, previsto alle ore 17.45, ne è stato aggiunto un altro alle ore 18.

E il pubblico ha decisamente apprezzato, facendo a gara per contendersi un selfie con Favino. Presentando il film, l'attore ha dichiarato: "Mi interessa molto il fatto che il protagonista Franco Amore sia una persona comune, uno di quei poliziotti che possiamo incontrare nei commissariati quando andiamo a rinnovare il passaporto".

Franco Amore, infatti, "non ha niente del supereroe, non è un tipo aggressivo né un esaltato, è un uomo normale che si ritrova in una condizione eccezionale, un uomo onesto, che per tutta la sua esistenza è stato fedele a se stesso, al suo modo di vivere la professione e anche la vita, è ligio alle regole e per questa sua correttezza di fondo viene spesso preso in giro e considerato un 'fessacchiotto'. Quando si lascia convincere a fare uno strappo alla regola in qualche modo tradisce se stesso ed è costretto a trovare il modo di uscire dalla valanga che gli si abbatte addosso, ma non ha gli strumenti per farlo, non è abituato a questo".

Per Favino "tutti noi a volte siamo insieme sia orgogliosi delle nostre scelte che frustrati rispetto a quello che gli altri pensano di noi: troppo spesso in Italia la furbizia viene scambiata per intelligenza e considerata una dote, un valore, ma Franco ha sempre fatto il suo dovere, forse racconta a se stesso qualche bugia, ma il suo unico desiderio è quello mantenere l'immagine di sé in cui crede e in cui si riconosce".