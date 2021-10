Nanni Moretti a Pescara per una proiezione speciale di "Tre piani"

Orario non disponibile

Quando Dal 13/10/2021 al 13/10/2021 Orario non disponibile

Nanni Moretti, regista e attore di “Tre Piani”, sarà a Pescara, dopo il passaggio in concorso a Cannes, mercoledì 13 ottobre per partecipare a una proiezione speciale del suo film in programma al Cineteatro Massimo.

All’evento, oltre allo stesso Moretti, interverrà anche Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione PescarAbruzzo. L’ingresso sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti di green pass fino alla copertura dei posti disponibili (676).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...