Nanni Moretti presenta 'Tre piani' a Pescara: "Non sono un Morettiano" [FOTO]

Alcuni, sui social, si sono lamentati di non essere a conoscenza di questo evento: evidentemente non leggono IlPescara.it, visto che eravamo stati tra i primi a darne notizia. Peggio per loro, perché così si sono persi una grande serata. Ieri al Cinema Massimo è infatti arrivato Nanni Moretti, che ha presentato il suo ultimo film "Tre piani".

In una sala gremita per assistere all'incontro con l'attore e regista romano, l'atmosfera si è subito scaldata perché il primo intervento tra il pubblico è stato quello di un giovane studente universitario che ha preso la parola per criticare la pellicola, definendola "un drammetto" e sostenendo che potesse piacere davvero solo ai fan di Moretti. Ma quest'ultimo, con grande ironia, gli ha risposto: "Guarda, ti dirò: io non sono Morettiano".

Poi il regista ha spiegato che non ama essere condiviso sul web perché era venuto appositamente da Roma per parlare con le persone presenti lì fisicamente, e ha quindi chiesto a tutti di non riprenderlo con il telefonino. D'altronde non va dimenticato che Nanni Moretti è stato uno dei pochi a rifiutare, nei mesi scorsi, le offerte delle piattaforme perché voleva a tutti i costi che "Tre piani" venisse proiettato al cinema, a dimostrazione di quanto tenga al rapporto "reale" con gli spettatori.

Per il suo autore “questo è un film doloroso e in parte drammatico, ma è anche un inno alla vita e alla pietà: i personaggi femminili si aprono al cambiamento e cercano di guardare avanti, quelli maschili, invece, si chiudono nella loro ostinazione”. A intervistare Moretti è stato il giornalista Paolo Ferri. Presente, per un saluto iniziale, anche il presidente della Fondazione PescarAbruzzo, Nicola Mattoscio.