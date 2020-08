'Midnight in Paris' per Cinestatica lunedì 10 agosto al porto turistico

Lunedì 10 agosto l’arena del porto turistico torna ad essere un cinema all’aperto con Cinestatica e la proiezione di “Midnight in Paris”, film di Woody Allen del 2011, in collaborazione con i Premi Internazionali Flaiano.

Il film, con Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cottilard, Adrien Brody, Tom Hiddleston e Alison Pill, è ambientato a Parigi e racconta le vicende di una famiglia, in Francia per affari, e di due giovani fidanzati prossimi alle nozze; tutti alle prese con esperienze che cambieranno per sempre le loro vite. Al centro c’è un’auto d’epoca che porterà il protagonista indietro nel tempo ad incontrare Picasso, Modigliani, Hemingway, fino a Degas e Toulouse-Lautrec.

Il numero di posti per il pubblico è limitato per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Sono state previste due tipologie di ingresso: entrata unica, prenotabile per un posto singolo, ed entrata per congiunti, per gruppi di due, tre o quattro posti vicini, da prenotare obbligatoriamente insieme e destinati allo stesso nucleo familiare.

Maggiori info sono disponibili sul sito Internet e sulla pagina Facebook della rassegna.