Michele Riondino all'Arca di Spoltore per presentare il suo film in anteprima

Lunedì 27 novembre, al Multiplex Arca di Spoltore, dalle ore 20,45 si terrà in anteprima una proiezione di "Palazzina Laf", di Michele Riondino. Il film, dal 30 novembre al cinema, è una produzione Palomar, Bravo e Bim Distribuzione con Rai Cinema; una coproduzione italo-francese in co-produzione con Paprika Films, con distribuzione di Bim Distribuzione. Il regista e attore protagonista Michele Riondino saluterà il pubblico in sala per l'anteprima abruzzese del film. Condurrà la serata il critico cinematografico Francesco Di Brigida.

La Palazzina Laf alla fine degli anni '90 era il luogo simbolo, all'interno del grande complesso dell'Ilva di Taranto, in cui venivano confinati i dipendenti considerati 'scomodi'. Oggi la storia di quei dipendenti diventa un film: 'Palazzina Laf', opera prima di Michele Riondino dietro la macchina da presa, è stata presentata in anteprima alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, e designato film della critica dal sindacato nazionale critici cinematografici.

Michele Riondino, oltre a dirigere il film, lo interpreta insieme a Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D'Addario, Michele Sinisi, Fulvio Pepe, Marina Limosani, Eva Cela, con Anna Ferruzzo e con la partecipazione di Paolo Pierobon. Le musiche originali del film sono di Teho Teardo, la canzone originale 'La mia terra' è di Diodato.