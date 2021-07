Flaiano Film Festival, incontro in sala con il regista di "Mi chiedo quando ti mancherò"

In occasione del Flaiano Film Festival, il regista Francesco Fei sarà presente in sala per incontrare il pubblico in occasione della proiezione del suo film "Mi chiedo quando ti mancherò". "Mi chiedo quando ti mancherò", uscito in sala giovedì 1° luglio e distribuito da Istituto Luce, racconta con tocco leggero e favolistico, temi di grande attualità come il bullismo tra adolescenti e il bodyshaming.



Amanda (interpretata da Beatrice Grannò) ha diciassette anni e ogni giorno deve affrontare le difficili sfide di una teenager. Bullizzata per il suo peso, introversa e sensibile, sarà messa a dura prova da un evento traumatico, tanto da decidere di scappare di casa insieme a una nuova amica (Claudia Marsicano), esuberante e intraprendente. Sarà lei a farle da guida nella più difficile delle sfide: crescere e impadronirsi della propria vita. La sua è una storia di coraggio e determinazione, avventurosa e romantica, feroce eppure buffa.



Il film è tratto da "Wonder when you’ll miss me", il secondo libro di Amanda Davis, scrittrice americana prematuramente scomparsa. Un road movie attraverso confini fisici e mentali, in fuga dal passato e in cerca di un futuro ancora possibile. Con "" Beatrice Grannò (Doc - Nelle tue mani, Tornare, Zero) ha vinto il premio RB Casting - Miglior Giovane Interprete a Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma.

