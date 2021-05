“Mani nude” sbarca al cinema Massimo, proiezione in anteprima il 27 maggio

Verrà proiettato in anteprima al cinema Massimo il 27 maggio “Mani nude”, il terzo film nato dal connubio tra Andrea Malandra e la Fondazione Pescarabruzzo. Ingresso a inviti. La pellicola sarà poi visibile per tutti dal 28 maggio al 4 giugno, sempre al Massimo.

Come si legge in una nota, la trama "trasporta gli elementi consueti della ricerca visiva di Malandra in una nuova direzione, non più urbana ma orientata verso la natura dei boschi montani, quelli della Majella, liberamente ispirato ad una storia realmente accaduta e a più d’un fatto di cronaca verificatosi negli ultimi anni, ovvero la scomparsa di escursionisti tra boschi di montagna d’Abruzzo".

"Mani nude" era stato girato e terminato nel 2019 ma era rimasto fermo a causa della pandemia. La protagonista si chiama Dafne, giovane donna in fuga dal grigiore metropolitano e dai suoi fantasmi per ritrovare se stessa entrando in contatto con la natura. Arriva in Abruzzo, regione che soddisfa le sue aspettative dal punto di vista naturalistico, ma durante un’escursione finisce col perdersi tra i boschi della Majella. Da qui comincia il racconto di come cerchi di sopravvivere, completamente sola e smarrita, finché l’esperienza non finisce per diventare per lei qualcos’altro, ovvero un momento di trasformazione e di catarsi, innescato dall’ispirazione mitica e spirituale della natura che sta incontrando, e che muterà per sempre il modo di percepire se stessa e il mondo.

L’attrice protagonista è Giorgia di Nicola, il direttore della fotografia è Maurizio Di Zio, la sceneggiatura di Roberta Bellantuono e Erminia Cardone. Il film è stato girato nel luglio 2019 tra i boschi di Serramonacesca, la cui amministrazione comunale, in particolare il sindaco Franco Marinelli e l’assessore Sebastiano Massimiano, ha agito come una vera e propria film commission.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...