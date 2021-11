"L’ultima vacanza del procuratore" in anteprima al cinema Massimo

Continua l'intensa produzione della Fondazione Pescarabruzzo in qualità di Film Commission privata per il cinema. Anche il cortometraggio "L’ultima vacanza del procuratore" (della durata di 15 minuti), per la regia di Francisco José Fernandez, ha visto la luce e adesso avrà la sua anteprima il 17 novembre. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Obbligatorio esibire il Green Pass.

Interverranno Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, il regista Francisco José Fernandez e il cast artistico e tecnico. A seguire ci sarà il dibattito con il pubblico. Il film narra l’immaginario incontro in Abruzzo tra la madre del centurione Longino (Debora Caprioglio) e Ponzio Pilato (Ezio Budini), poco prima dell’esilio di quest’ultimo in terra straniera. Una produzione Five Service, Fondazione Pescarabruzzo e Francisco José Fernandez.