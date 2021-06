Il docufilm "Filo percorso museale - Pescara ed area vestina" di Alessio Consorte al Pescara City Summer

Il docufilm "Filo percorso museale - Pescara ed area vestina", realizzato dal regista Alessio Consorte e ideato e promosso dal Rotary Distretto 2090 (Pescara, Pescara Nord, Pescara Ovest e Vestini), sarà visibile gratuitamente per il pubblico del "Pescara City Summer" sul maxischermo allestito dietro alla Nave di Cascella, dal 23 giugno all'11 luglio.

Il progetto Interclub "Oltre il Covid", su iniziativa del Rotary Distretto 2090, di cui fanno parte i clubs di Pescara, Pescara Nord, Pescara Ovest e Vestini, presenta un lavoro audiovisivo di notevole importanza sul piano della promozione artistica e culturale del territorio di appartenenza, oltre a valorizzare a livello turistico la città di Pescara e l'area vestina in particolare. Un itinerario affascinante, pieno di storia, arte, cultura e patrimonio da valorizzare e sostenere. Immagini e testimonianze di tesori e storie che vanno riscoperti ed apprezzati, frutto di un attento lavoro di ricerca che il videomaker pescarese ha portato a termine a tempo di record:

"Sono stati 25 giorni intensi ed emozionanti - racconta l'autore Alessio Consorte - che ho cercato di sintetizzare in mezz'ora di appassionante viaggio fatto tra le meraviglie che il capoluogo adriatico possiede".

Nel montaggio filmato vi sono anche riprese esclusive dell'affresco denominato "Il Giudizio Universale", presente nella chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino. Un'opera di inestimabile valore, al pari de "Il bagno della Pastora", capolavoro pittorico a firma di Basilio Cascella ed esposto nel museo Cascella: "Sono questi in assoluto i dipinti più belli e preziosi che ho cercato di far risaltare nel mio documentario - prosegue Consorte - Ringrazio chi mi ha commissionato il lavoro e chi ha collaborato con me alla realizzazione del progetto. In particolare la Curia Arcivescovile di Pescara-Penne, nelle persone di don Francesco Santuccione e don Cesare Kryzyzyk, il compositore Alex Sbaraglia per le musiche di sottofondo e Marco D'Onofrio, la voce narrante".

