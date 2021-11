Al Fla un evento sulla Film Commission regionale

Indirizzo non disponibile

Domenica 21 novembre, nell’ambito del Fla – Festival di Libri e Altrecose, si parlerà della Film Commission regionale. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Pescara Aternum, e sarà condotta dal critico cinematografico Francesco Di Brigida, affiancato dal docente di linguaggio cinematografico Piercesare Stagni. Durante la mattinata interverranno anche l’assessore regionale alla cultura e al turismo Daniele D’Amario, il presidente della Pro Loco Pescara Aternum Guerino D’Agnese e il presidente Endas Abruzzo Simone D’Angelo. L’ingresso è gratuito.

La Pro Loco Pescara Aternum, nei mesi scorsi, aveva già sollevato il problema della Film Commission, dopo aver organizzato in estate un evento con Donatella Di Pietrantonio e dopo che un romanzo della scrittrice ha dato vita al film omonimo "L’Arminuta", risultato un successo in tutte le sale cinematografiche ma girato nel Lazio anziché in Abruzzo.