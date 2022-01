"Una famiglia vincente - King Richard" in lingua originale all'Arca di Spoltore

Nell'ambito delle proiezioni settimanali in lingua originale, che tornano dopo la pausa natalizia al Multiplex Cinema Arca di Spoltore, mercoledì 19 gennaio sarà la volta di "Una famiglia vincente - King Richard", con Will Smith che interpreta l'inflessibile padre/allenatore delle sorelle Williams, le tenniste che hanno cambiato per sempre il mondo del tennis femminile.

Regia di Reinaldo Marcus Green. Nel cast, oltre a Will Smith, anche Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney Demi Singleton, Jimmy Walker Jr. e George Ketsios. Il film, distribuito da Warner Bros Italia, uscirà nel nostro paese giovedì 13 gennaio. Orari: 17,30 e 20,30. Il prezzo del biglietto è 5 euro.