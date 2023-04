'Europa Creativa' si presenta all'Aurum: uno strumento strategico per Abruzzo Film Commission, artisti e imprese creative

Si chiama “Europa Creativa” ed è lo strumento strategico per la neocostituita Film Commission Abruzzese ma anche per fornire preziose opportunità ad artisti, operatori culturali, imprese e organizzazioni culturali e creative d’Abruzzo. L’evento, organizzato dall’Ufficio Europa Area Metropolitana dei comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, in collaborazione con l’Associazione “Abruzzo in Europa”, si svolgerà nella Sala Europa dell'Aurum venerdì 28 aprile.

Durante l’incontro, si alterneranno relatori del “Desk Italia Europa Creativa” per illustrare le opportunità del programma europeo. Europa Creativa è il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027 e ha una dotazione finanziaria complessiva di 2.4 miliardi di euro

per il settennio, prevedendo tre strand: media a sostegno dell’industria audiovisiva, cultura a sostegno degli altri settori creativi e culturali, la sezione transettoriale che affronta le sfide e le opportunità comuni dei settori culturali e creativi, compreso l’audiovisivo.

A tale fine Europa Creativa sosterrà finanziariamente le organizzazioni creative, le sale cinematografiche e le produzioni di film. E.C. incoraggia i professionisti dell’audiovisivo e gli operatori culturali e creativi a operare in tutta Europa, raggiungere nuovi pubblici e sviluppare le competenze necessarie nell'era digitale; aiutando le opere culturali e audiovisive europee a raggiungere un’audience di altri Paesi.

"L'iniziativa prende spunto - precisa Salvatore Di Pino, consigliere delegato alle politiche europee - dall'esigenza pervenutaci dal territorio, in particolare imprese, start up, operatori e associazioni culturali, le quali ci hanno chiesto un focus sui finanziamenti europei dedicati alla cultura e alla creatività. Con la presentazione del programma Europa Creativa rispondiamo a questa esigenza. In particolare la sezione Media di Europa creativa fornisce opportunità finanziarie al comparto cinematografico e rappresenta uno strumento strategico per la neocostituita Film Commission abruzzese con l’ambizioso obiettivo di lanciare l’industria di settore abruzzese".