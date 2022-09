"Don’t worry darling" in lingua originale all'Arca di Spoltore

Tornano in grande stile le proiezioni in lingua originale al Multiplex Arca di Spoltore. Si ricomincia mercoledì 28 settembre con due spettacoli in programma per Don’t worry darling, il film di Olivia Wilde, attrice e regista acclamata del precedente Booksmart - La rivincita delle sfigate, con Harry Styles, una grandissima Florence Pungh e Chris Pine come attori protagonisti.

Dopo averci presentato il mondo ordinario dei personaggi, la Wilde inizia da subito a suggerire i primi segnali di una realtà conturbante e distopica, tessendo una trama accattivante e un immaginario infarcito di personali visioni e passioni cinematografiche. Imperdibile in lingua originale sia per l’interpretazione degli attori sia per l’audacia della scelta registica di un thriller movie davvero folgorante.