Docudì presenta il documentario 'Normal' di Adele Tulli, che ha vinto di recente il premio per il miglior documentario del Lovers Film Festival di Torino. Appuntamento giovedì 24 settembre alle ore 18.

Si accede alla sala indossando la mascherina e attuando - in entrata e in uscita - il distanziamento. In sala i posti saranno distanziati. Si consiglia la prenotazione tramite info@webacma.it.