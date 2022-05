Docudì 2022 si chiude con "Headin’Home", il film di Silvio Laccetti sui Dago Red

Docudì 2022 si chiuderà giovedì 26 maggio con la proiezione di "Headin’Home", il film di Silvio Laccetti sui Dago Red. Appuntamento a partire dalle ore 18 nell’auditorium Cerulli, in via Francesco Verrotti 42. Saranno presenti il regista e i membri della band Giuseppe Mascitelli, Nicola Palanza e Andrea Giovannoli. Partendo da un repertorio video e fotografico raccolto in vent'anni di attività, la pellicola è incentrata su questo gruppo composto interamente da artisti abruzzesi con radici musicali che affondano in un genere lontano: il folk'n blues.

Una sorta di emigrazione musicale, come amano considerarla, che supera i confini della tradizione italiana per toccare sonorità distanti e farle convivere, in armonico equilibrio, con le storie e i personaggi più vicini, con l'amore dichiarato alla propria terra. Nel legame ideale con John Fante e la sua raccolta di racconti, Dago Red appunto, la narrazione del documentario si srotola come un viaggio, fatto di esperienze e contaminazioni, cultura e folclore, per ritrovarsi di ritorno a casa. Il film vanta la produzione della Montalo Production.

“Tutti dovrebbero avere l'opportunità di tentare la fortuna altrove, vicino o lontano da casa. Ed è proprio durante il viaggio allontanandoci dalle nostre radici, che scopriamo davvero chi siamo e per qualche ragione è come se rinascessimo. Con questa idea - spiega Laccetti - ci siamo avvicinati a Headin'Home per raccontare la storia di una band composta interamente da artisti abruzzesi che però affonda le proprie radici musicali in un genere che viene da lontano: il blues. Per questo credo che il documentario in qualche modo racconti una storia di emigrazione musicale: artisti abruzzesi che si esprimono attraverso suoni lontani dalla tradizione italiana raccontando nei loro testi storie di personaggi di provincia. E anche in questo il legame con Jhon Fante e la sua collezione (Dago Red appunto) ha rafforzato la volontà di procedere nella narrazione come se fossimo in viaggio, ma per tornare a casa. Ed è proprio grazie a questo viaggio che conosciamo l'evoluzione musicale della band attraverso un repertorio video e fotografico raccolto in vent'anni di attività, celebrati nel 2019”.