Docudì 2020, riprende il concorso di cinema documentario

Riparte "Docudì 2020", concorso di cinema documentario. Sette appuntamenti tra settembre e ottobre 2020 al museo Colonna. Giovedì 10 settembre alle ore 18 la prima proiezione: 'Vulnerabile bellezza' di Manuele Mandolesi. Sarà presente il regista.

Due i premi previsti per la rassegna: "Docudì 2020" con il voto del pubblico e "Docudì sociale" che l'Acma assegnerà al film che avrà meglio trattato una tematica di natura sociale. Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2019 e dopo le proiezioni sono programmati incontri con gli autori e momenti di approfondimento e di dialogo con il pubblico in sala.

Causa Covid-19 la rassegna, iniziata a gennaio 2020, è stata sospesa dopo la proiezione del 27 febbraio e ora riprende da giovedì 10 settembre per concludersi sabato 17 ottobre con quattro film in concorso, due incontri d’arte, una proiezione fuori concorso e la partecipazione in sala di sette registi autori delle rispettive opere proiettate.



Ingresso libero. Si accede alla sala indossando la mascherina e attuando - in entrata e in uscita - il distanziamento. In sala i posti saranno distanziati. Si consiglia la prenotazione tramite info@webacma.it.