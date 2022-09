Al via da ottobre il corso di recitazione cinematografica con Stefano Fresi

Torna per il secondo anno il corso di recitazione cinematografica proposto dalla Compagnia del cinema che partirà ad ottobre e si svolgerà in presenza a Pescara. I provini attitudinali, passaggio necessario per accedere al corso, si terranno sabato 1° ottobre su appuntamento; chi ha già frequentato in precedenza qualsiasi corso inerente la recitazione può iscriversi direttamente senza effettuare il provino.

“Il numero di iscritti al corso degli scorsi anni - dichiara Christian Iansante, uno dei direttori della Compagnia del cinema e voce nota nel panorama del doppiaggio mondiale - Ci conforta sulla utilità del nostro corso. Il motivo per il quale abbiamo creato questo percorso formativo è quello di garantire agli alunni una conoscenza della recitazione cinematografica tala da affrontare con serenità il mondo del cinema, che è una realtà affascinante ma anche difficile. Gli allievi ci offrono riscontri positivi sia sulla tipologia del percorso, che sui docenti”.

“Molti dei nostri allievi - aggiunge Walter Bucciarelli, l’altro direttore della Compagnia del cinema - hanno avuto la possibilità di partecipare a diversi casting e, in alcuni casi, sono anche stati presi nel cast di film importanti. Ogni anno cerchiamo di aggiungere migliorie al nostro corso per tenere sempre alto lo standard qualitativo”.

Come è articolato il corso: 20 lezioni di quattro ore in cui i discenti seguiranno un percorso incentrato sulla pratica cinematografica: organizzazione ruoli cinematografici, movimento scenico, analisi tecnica su una sceneggiatura cinematografica, approccio e preparazione alle riprese, allestimento del set, realizzazione di monologhi, suddivisione del gruppo e realizzazione di scene di dialogo a due, preparazione a casting e audizioni cinematografiche in camera. Focus finale con un direttore casting: questa fase risulta molto utile per gli alunni che possono imparare le tecniche per affrontare nella maniera giusta un provino, ma hanno anche la possibilità di essere scelti per produzioni italiane e straniere ed essere proiettati subito nel mondo del lavoro cinematografico

Il corpo docenti è formato da professionisti del settore cinematografico: Stefano Fresi (partecipazione straordinaria), Giorgio Borghetti, Sara Ricci, Christian Iansante, Laura Baldassarre, Nunzio Caponio, Sabrina Iansante. Docente Dizione e recitazione: Alba Bucciarelli. Il corso si svolgerà da ottobre a marzo ogni venerdì. Sede corso: Compagnia del Cinema Via Larino, 10/A. L’età minima per accedere al corso è 16 anni. Per info e contatti: 085.7996057 - 348.81.33.081. Il provino attitudinale si deve prenotare e si svolgerà sabato 1° ottobre.