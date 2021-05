"Confessioni di uno Zero", il film tratto dal libro di Giovanni Di Iacovo, premiato al Festival di Singapore

Dopo il festival di Belgrado, il film tratto dall'ultimo romanzo di Giovanni Di Iacovo, "Confessioni di uno Zero", viene premiato anche al Festival di Singapore.

Soddisfatto lo scrittore pescarese, che rivolge un plauso al regista Andrea Malandra e a tutto il cast, dichiarando: "In questo romanzo racconto vicende sottocutanee della nostra città ed è quindi per me particolarmente bello che possano appassionare pubblici così distanti e diversi".