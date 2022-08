Cinema sotto le stelle prosegue con “Ariaferma”, “Licorice Pizza”, “Finale a sorpresa” e “Lightyear”

Prosegue “Cinema sotto le stelle”, la rassegna organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Multicinema srl, tra proiezioni gratuite e a pagamento. Sabato 20 agosto il teatro d’Annunzio ospiterà “Ariaferma” (ingresso 5 euro), il film diretto da Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo, nei panni di una guardia carceraria, e Silvio Orlando in quelli di un ergastolano.

La pellicola, che ha vinto 2 Nastri d'Argento e 2 David di Donatello, è ambientata in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l’attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. La visione del film verrà preceduta dalla presentazione e da una breve conversazione con due ospiti d’eccezione: Walter Nanni, attore e regista, e Fiammetta Trisi, direttore di penitenziario ed educatrice dei detenuti. Presenteranno e modereranno Arianna Di Tomasso ed Ezio Budini.

Domenica 21 agosto “Cinema sotto le Stelle” proseguirà con “Licorice Pizza” (ingresso gratuito), per la regia di Paul Thomas Anderson, con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper. Ambientato nella San Fernando Valley degli anni '70, il film segue uno studente delle superiori, che è anche un attore di successo.

Lunedì 22 agosto sarà la volta di “Finale a sorpresa” (ingresso gratuito), il film diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat con Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez, che vede protagonista Lola Cuevas, un'eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia.

Martedì 23 agosto spazio a “Lightyear” (ingresso 5 euro), il lungometraggio originale creato da Disney e Pixar. Questa avventura sci-fi ci porterà alle origini di Buzz Lightyear, l'eroe al quale l'omonimo giocattolo era ispirato, per farci conoscere il leggendario Space Ranger che ha conquistato intere generazioni di ammiratori.

Il box office del teatro d’Annunzio aprirà alle ore 18 per il ritiro dei biglietti omaggio, nel caso di proiezioni gratuite, e alle ore 19:30 per l’acquisto dei biglietti delle proiezioni a pagamento. Le proiezioni verranno annullate in caso di pioggia. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 342/9549562.