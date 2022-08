A Cinema sotto le stelle arrivano “House of Gucci”, “Elvis”, “L'arminuta” e “Assassinio sul Nilo”

Continua “Cinema sotto le stelle”, rassegna organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Multicinema srl. Giovedì 4 agosto è in programma la proiezione di “House of Gucci” (ingresso 5 euro). Il film, diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons, segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l'azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze.

Venerdì 5 agosto sarà invece la volta di “Elvis” (ingresso 5 euro), del regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann con Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks. Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti; sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America.

Sabato 6 agosto il teatro d’Annunzio ospiterà “L’arminuta” (ingresso gratuito), il film diretto da Giuseppe Bonito, con Sofia Fiore e Carlotta De Leonardis, tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio vincitore del Premio Campiello 2017. La proiezione sarà preceduta dall’attore Ezio Budini che, in compagnia di ospiti sempre diversi, accompagnerà il pubblico alla visione del film mettendone in evidenza gli aspetti artistici e culturali.

Domenica 7 agosto la prima settimana di “Cinema sotto le Stelle si chiuderà con “Assassinio sul Nilo” (ingresso gratuito): il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, è basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot.

Il box office del Teatro d’Annunzio aprirà alle ore 18 per il ritiro dei biglietti omaggio, nel caso di proiezioni gratuite, e alle ore 19:30 per l’acquisto dei biglietti delle proiezioni a pagamento. Le proiezioni, tutte con inizio alle ore 21:15, saranno annullate in caso di pioggia. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 342/9549562.