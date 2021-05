“Nino Manfredi spiegato in 2 ore”, incontro con il regista Davide Desiderio

Sabato 15 maggio, alle ore 18, l'associazione culturale “Miricreo” ospita un incontro con il regista Davide Desiderio intitolato “Nino Manfredi spiegato in 2 ore”, in occasione del centenario dalla nascita del grande attore. Desiderio, docente di cinema e regista di corti ("Piano di studi", "Le 5 giornate di Roma", "La buona terra") nonchè assistente alla regia di "Boris - Il film" nel 2010, commenta così:

“Bisognava ripartire, era più che necessario viste le richieste di attività culturali. Gli incontri inizialmente previsti per la stagione 2020/2021 li farò adesso e per tutta l'estate. Sarò il primo che terrà di nuovo lezioni teoriche nella sede di Miricreo, ma da come ho intuito, sono il primo che farà incontri di cinema in presenza e non online. Spero che ripartano presto anche i miei colleghi. Faremo un viaggio tra i film più belli di , ma toccheremo anche il teatro, la tv e la musica”.