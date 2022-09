A Caprara il film "Ennio" dedicato a Morricone per la rassegna "Cinema sotto le stelle"

Proseguono gli appuntamenti con il cinema all'aperto a Spoltore, in particolare nelle frazioni del territorio comunale. Lunedì 5 settembre dalle ore 21 è in programma la proiezione del film"Ennio" dedicato alla vita di Morricone. Appuntamento nell'area antistante la casina del parco di Villa Acerbo, per la rassegna "Cinema sotto le Stelle". La rassegna si concluderà il 10 settembre in piazza D'Albenzio con "L'arminuta", il film tratto dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio che ha tra gli interpreti la spoltorese Carlotta De Leonardis.