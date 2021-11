A Spoltore l'anteprima di "Polvere", film d'esordio del regista pescarese Antonio Romagnoli

Giovedì 11 novembre alle ore 21, in anteprima al cinema Arca di Spoltore, verrà proiettato in anteprima il film “Polvere” del regista pescarese Antonio Romagnoli. L'assessore ai grandi eventi, Alfredo Cremonese, ha voluto congratularsi con Romagnoli, augurandogli un brillante percorso professionale: «Faccio i complimenti ad Antonio Romagnoli, emergente regista pescarese, per il suo film d’esordio “Polvere”».

La pellicola affronta in chiave artistica una tematica di stretta attualità come la violenza psicologica sulle donne: «La polvere a cui si allude nel titolo – così il regista – fa riferimento alle piccole violenze psicologiche che avvengono all’interno di una coppia e che, accumulandosi, danno origine a una violenza più grande e, seppur non subito tangibile, ancora più dannosa di quella fisica. Fa notizia, e di conseguenza percepiamo maggiormente rilevante l’episodio estremo di violenza. La fa meno il sottostante, incerto, facilmente sfuggente e occultabile sotto al tappeto, come la polvere».

Protagonisti sono Saverio La Ruina e Roberta Mattei. L'evento, che vedrà la presenza in sala dell’autore e regista Romagnoli, verrà introdotto dal cortometraggio "Polepole" di Andrea Gatopoulos.