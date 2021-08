Al teatro d’Annunzio l’anteprima nazionale di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”

Prosegue la rassegna di cinema all’aperto “Arena Cinema” organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Multicinema srl. Il 14 e 15 agosto anteprima nazionale di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” di Riccardo Milani, che uscirà nelle sale solo a partire dal 26 agosto. Sequel del fortunato primo capitolo uscito nel 2017, il film vede nel cast, accanto a Paola Cortellesi e Antonio Albanese, anche il ritorno di Sonia Bergamasco e Claudio Amendola, mentre si aggiungono i nomi di Luca Argentero e Sarah Felberbaum. La pellicola è stata prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

La trama è ambientata tre anni dopo la fine della storia d’amore di Monica e Giovanni, ovvero Paola Cortellesi e Antonio Albanese, storia d’amore durata pochissimo, così come previsto. Mentre Alessio e Agnese si reincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica (Paola Cortellesi) finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata, e chiama Giovanni (Antonio Albanese) in cerca di aiuto. Il nostro “pensatore”, ora legato alla giovane e rampante Camilla (Sarah Felberbaum), è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide (Luca Argentero), “tanto bello quanto pio”.

È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai in cui si cacceranno, tra i due sembra nascere una vera storia d’amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia, compresi Sergio (Claudio Amendola), Luce (Sonia Bergamasco) e ovviamente i due ragazzi. Ma è proprio qui che succede l’impensabile…

È possibile acquistare i biglietti al box office del teatro a partire dalle ore 17 (tel. 342.9549562) o scaricando l'App Multicinema.

